Alors qu'un préaccord social avait été conclu lundi soir entre la direction et les syndicats de bpost, la colère du personnel et des délégués de terrain n'est pas retombée.



On l'avait appris mardi : les affiliés au syndicat chrétien ont rejeté les propositions faites par la direction pour améliorer le bien-être au travail (embauche de 1000 collaborateurs, suppression du système Géoroute de gestion des tournées, accompagnement accru des tâches pénibles...). "Depuis le début, la CSC a toujours été claire : il ne s'agit pas d'un préaccord mais bien de propositions négociées à présenter à notre base", tient à préciser Alain Faveaux, permanent national CSC. Une base "révoltée" qui donc demande des engagements beaucoup plus forts et concrets de la part de l'entreprise.



Mercredi, c'était au tour des membres du syndicat socialiste de dire "non" à ce texte. "Les propositions qui sont sur la table sont insuffisantes", a souligné Michel Laurent, permanent CGSP.

Grèves spontanées



En conséquence, des piquets bloquants ou filtrants ont été installés dès mardi soir et encore mercredi matin devant plusieurs centres de distribution et de tri de bpost. "Il s'agit d'actions spontanées mais couvertes par les syndicats", déclare Alain Faveaux,. Ces piquets se concentrent principalement en province de Hainaut (Charleroi 1, Jumet, Mons, Boussu, Dour, Soignies, Tournai) et de Liège (Awans, Villers le Bouillet, Transport Liège X, Waremme, partiellement Visé) mais aussi à Anderlecht, Mont Saint Guibert et Bruxelles 1000.

Seul le syndicat libéral SLFP-VSOA estime que le préaccord contient "de bonnes propositions". "Le rejeter serait une erreur", lance son président Marc De Mulder. "Je vais tout faire pour qu'on ne jette pas tout, que le front commun reste uni et qu'on reprenne les négociations." Le syndicaliste comprend toutefois "la méfiance du personnel de bpost envers la direction, y compris au sein de notre syndicat".

Réunion intersyndicale jeudi



Les six organisations syndicales vont se retrouver jeudi matin pour une réunion. Elles vont tenter d'établir une position commune, des convergences au moins, en vue de nouvelles discussions avec la direction dont elles attendent une invitation. Les deux dates de réunion, lundi et mardi, qui étaient prévues pour discuter du financement des mesures proposées par bpost sont en tout cas maintenues.



Le contact sera-t-il renoué avant le week-end ? Rien n'est moins sûr car il faudra au préalable que les représentants du personnel s'accordent. Et, à bpost, les sensibilités syndicales sont bien marquées, pour ne pas dire divergentes dans certains cas. Il nous revient également que la présence autour de la table du CEO Koen Van Gerven ainsi que celle d'autres membres de la direction ne seraient peut-être plus souhaitées et ce afin de gagner en sérénité dans les débats.

La porte-parole de bpost le répète : "Nous espérons relancer les négociations et nous sommes déterminés à avoir un bon accord définitif. C'est important pour bpost, pour son personnel et pour le futur".