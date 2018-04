Ikea est dans une période de réflexion pour faire évoluer son modèle. Après s'être installé en périphérie des villes dans les immenses bâtiments jaune et bleu que tout le monde connait, Ikea souhaiterait se recentrer. Selon nos confrères du Figaro, Ikea négocie actuellement un bail portant sur des locaux de 5.000 mètres² à Paris, au cœur du centre commercial Madeleine. Ikea devrait remplacer C&A au-dessus du Decathlon et paierait 4,5 millions d'euros de loyer par an pendant 6 ans.

D'autres installations en centre-ville?

Il n'y a pas que la capitale française qui est concernée. " Nous sommes impatients de nous implanter dans les centres-villes. Nous testons de nouveaux formats dans différentes villes. Ce sont des laboratoires pour inventer le nouveau monde d'Ikea", faisait savoir il y a quelques mois Jesper Brodin, PDG d'Ikea, au Financial Times. Copenhague et Londres sont les prochaines capitales européennes qui devraient voir Ikea débarquer dans leur centre.