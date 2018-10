Le géant du meuble suédois Ikea veut étendre ses activités dans 11 nouveaux pays.

Ikea souhaite notamment ouvrir ses premiers magasins en Amérique du sud. En 2025, trois milliards de clients potentiels doivent pouvoir atteindre un magasin de l'enseigne. Ikea ouvrira des magasins via un franchisé au Chili, Colombie et Pérou. Le premier magasin sud-américain doit ouvrir ses portes fin 2020 à Santiago (Chili). Des magasins au Mexique et à Porto Rico sont aussi prévus.

En Europe, Ikea ambitionne d'étendre ses activités en Estonie, au Luxembourg et en Ukraine. Ikea vise aussi Oman, Macao et les Philippines.

Pour l'année comptable 2018 (1er septembre 2017 - 31 août 2018), Inter Ikea Systems (concept Ikea et franchiseur) a réalisé un chiffre d'affaires global de 38,8 milliards d'euros (+4,5%).

En Belgique, les ventes retail ont atteint 913 millions d'euros l'an dernier (+1,16%). "En Belgique, les visites de clients des magasins Ikea ont baissé de 2,6% alors que le commerce électronique forme le plus important moteur de croissance. Le webshop d'Ikea Belgique a été lancé en février et nous allons continuer à investir dans notre développement digital pour faciliter l'accès à notre offre et être encore plus proches de nos clients belges", a déclaré, Catherine Bendayan, CEO d'IKEA Belgique.