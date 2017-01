Certains distributeurs de billets ne fonctionnent pas normalement mardi soir, notamment auprès de la banque ING. La fédération du secteur financier Febelfin a confirmé cette information de VTM Nieuws.

Un certain type d'automates ne permettent plus de retirer ou de déposer de l'argent, a indiqué un porte-parole de Febelfin. "Il s'agit d'une minorité d'appareils dans une minorité de banques."

Les clients peuvent utiliser d'autres distributeurs de billets ou payer par carte, conseille Febelfin. "Nous avons affaire à un problème technique qui n'est pas généralisé, il n'y a pas de risque de sécurité."

ING a confirmé être l'une des banques touchées. "Nous ne pouvons pas y faire grand chose. C'est un problème international dû à un fournisseur externe", a expliqué un porte-parole. Le problème avec la fonctionnalité "cash in/cash out" est apparu lundi dans le courant de la journée. Selon ING, la moitié de ses 1.600 automates sont concernés. La banque conseille à ses clients de régler le plus possible par carte, puisqu'elle ne sait pas quand le problème pourra être résolu.

Elle affirme toutefois ne pas avoir reçu de plaintes de ses clients.