Séisme dans la presse francophone : mardi dernier, lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire, la direction des éditions de L’Avenir a annoncé au personnel que près d’un quart des effectifs allait être licencié (60 équivalents temps plein sur 250). François le Hodey, administrateur-délégué du groupe IPM (La Libre, La DH-Les Sports, etc.), estime que l’on peut relancer le quotidien régional sans passer par une procédure Renault. Il propose à Nethys, la filiale de l’intercommunale Publifin, de lui racheter L’Avenir.

L’Avenir est en difficulté. Un plan de licenciement collectif a été annoncé, la procédure "Renault" est engagée. Que vous inspire cette actualité troublée dans le monde de la presse ?

Jean-Claude Marcourt (PS, ministre en charge des Médias au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles) avait pris une très bonne initiative en 2015 lorsqu’il avait commandé une grande étude où tous les éditeurs avaient donné leurs chiffres. Le résultat de cette étude de McKinsey confirmait la régression du marché de la presse traditionnelle, la nécessité d’innover dans le digital et l’importance de consolider les groupes de presse pour atteindre une taille critique. C’était donc en mars 2015.



Pourquoi, depuis lors, alors que tout était sur la table, aucune discussion commune n’a pu être entamée pour réaliser la consolidation ? C’est la grande inconnue. Il y a trois groupes sur le marché : Rossel (Le Soir, Sud Presse, L’Écho), IPM (La Libre, La DH-Les Sports) et Nethys (L’Avenir). Il ne faut pas tourner autour du pot : il y aura des opérations de rachats entre ces trois groupes. C’est inéluctable. En Flandre, il ne reste plus que deux grands groupes médias : Mediahuis et De Persgroep, et c’est grâce à ce schéma que leur situation économique est bonne et qu’ils sont en capacité de se développer. En Wallonie et à Bruxelles, on a un retard considérable. Il faut vouloir le rattraper.

Cela ne semble pas près de bouger. Rossel et IPM s’étaient déjà montrés intéressés par L’Avenir mais force est de constater que ce quotidien est toujours entre les mains de Nethys.

Le plan Renault aujourd’hui sur la table est la preuve qu’entre un opérateur sur le câble et les télécommunications et un groupe de presse, il n’y a pas les synergies suffisantes pour apporter les recettes supplémentaires et les réductions de coûts qui permettraient de maintenir un nombre suffisant d’équipes rédactionnelles pour produire des contenus. On le voit, c’est alors l’emploi qui paie l’addition car aucune valeur n’a été créée…



Par ailleurs, connaître les télécoms, ce n’est pas connaître la presse. Moi, je ne connais pas les télécoms mais je connais très bien la presse. C’est un métier difficile, qui demande beaucoup d’énergie et où les marges bénéficiaires sont très petites. On ne s’improvise pas éditeur de presse.

Pourtant, Nethys passe par la régie publicitaire et par les imprimeries du groupe Rossel pour L’Avenir… Voilà tout de même un début de consolidation mais sans doute pas dans le sens que vous espériez.

C’est la démonstration de ce que je dis : il n’y a pas de synergies entre l’opérateur de télécoms et l’opérateur de presse. Nethys cherche des synergies ailleurs, en l’occurrence chez un concurrent à qui est confié tout le portefeuille de publicités nationales.



À propos de l’imprimerie, il faut d’abord réfléchir au produit, au format du journal, à sa maquette, à la typographie, à son ergonomie, à sa pagination et à l’organisation de ses rubriques. Ce sont des évolutions qui ne s’improvisent pas en deux mois. Je suis très sceptique sur ce projet. Le monde politique avait dit qu’il ne voulait pas que la rédaction de L’Avenir dépende d’une structure politique, d’une intercommunale, et qu’il ne voulait pas de consolidation avec Rossel. Et, en fait, le schéma proposé est d’avoir les deux…

Après la régie et les imprimeries, le rapprochement vis-à-vis de Rossel pourrait-il encore s’intensifier ?

Ah, ça, c’est la stratégie de l’encerclement progressif. L’Avenir finira par tomber dans ses mains. Je ne peux pas me résoudre à cette hypothèse. Nous avons la chance en Belgique francophone d’avoir cinq titres de presse généralistes indépendants : La Libre, La DH-Les Sports, L’Avenir, Le Soir et Sud Presse.



C’est un bien commun extraordinaire pour une zone de quatre millions d’habitants. Il faut tout faire pour préserver ce bien commun à une époque où les fake news et les infos sont instrumentalisées : la presse a un rôle fondamental dans la qualité de l’information et donc des représentations que les gens se font des enjeux de société. Le pluralisme est donc clef. Or, ce qui le rend possible, c’est une saine concurrence entre éditeurs.

La situation actuelle est-elle inéluctable ?

En tant que représentant d’IPM, je dis à L’Avenir qu’il y a un plan B. En mettant ensemble IPM et L’Avenir, on générerait de telles synergies positives que l’on éviterait de devoir passer par un plan Renault. Pour le dire autrement, IPM propose de racheter L’Avenir sans licenciement collectif. Si nous pouvons racheter le journal, nous arrêtons le plan Renault. Vous savez, depuis 20 ans, IPM n’a jamais mis en œuvre un plan de licenciement collectif alors que nous n’avons cessé de nous transformer. Notre culture, c’est la transformation progressive.



Au niveau des ressources humaines, par exemple, cela veut dire qu’IPM travaille sur les départs naturels, les départs volontaires, la formation des travailleurs à de nouveaux métiers. Nous avons aujourd’hui plus d’employés qu’il y a 20 ans. Nous voudrions rentrer dans cette dynamique-là avec L’Avenir.



Nous sommes complémentaires naturellement car IPM n’a pas de titre régional contrairement à Rossel. La Libre et La DH sont des médias nationaux. L’Avenir a une place singulière en Wallonie, c’est le grand quotidien régional de qualité, son positionnement est très différent de celui de Sud Presse qui est plus populaire. En mettant ensemble nos forces, nous pourrons donner encore plus de capacités concurrentielles à L’Avenir, notamment sur Internet.

Comment convaincre Nethys de vendre ? Stéphane Moreau, son patron, n’y semble pas disposé.

Nous voudrions avoir un message positif à l’égard de Nethys. Avec un tel rachat, on éviterait le blocage actuel où L’Avenir n’arrive pas à s’intégrer dans un autre groupe de presse. Tout cela pour un hypothétique projet de convergence contenus-contenants sur le câble qui, après cinq ans, n’a toujours pas trouvé de réalité.



De toute façon, ce serait beaucoup plus efficient que Nethys propose à tous les éditeurs de travailler sur des offres à monétiser sur le câble, il n’est pas nécessaire de contrôler une rédaction. On ne peut plus se permettre d’attendre encore cinq ans. Le prix payé en termes d’emploi chez L’Avenir est catastrophique.

Avez-vous un montant à mettre sur la table pour votre offre d’achat ?

Je ne dispose pas des chiffres financiers de L ’Avenir, donc je ne peux pas mentionner un prix. Ce qui est primordial aujourd’hui, c’est d’enfin adresser les conclusions de l’étude McKinsey de 2015, la consolidation entre groupes de presse est la voie qui permettra de redéployer les rédactions et les activités, surtout dans le numérique.



Il y a deux architectures possibles. IPM/Avenir d’une part, face à Rossel d’autre part, c’est la solution optimale, là où se rejoignent les objectifs de taille critique et d’équilibre concurrentiel. Les deux groupes auraient un poids économique égal.



L’autre architecture, c’est IPM d’une part, face à Rossel/L’Avenir d’autre part, c’est une solution qui conduit à un marché déséquilibré. La décision est dans les mains de Nethys et du monde politique puisque cette société est détenue à la base par les communes. Si la volonté existe d’apporter une solution structurelle à ce marché, avec les experts financiers, nous trouverons j’en suis sûr un prix acceptable pour les deux parties.

IPM a-t-elle les moyens suffisants pour acheter L’Avenir ? Nethys avait mis 25 millions d’euros en 2013 pour s’emparer du journal régional.

IPM est parfaitement en mesure de faire face à ce projet. Nous avons créé beaucoup de valeur au sein du groupe ces derniers temps. Entre autres, nous sommes aujourd’hui le troisième opérateur en Belgique pour les paris sportifs, c’est une très belle success story.

Imaginons qu’IPM puisse racheter L ’Avenir. Il faudra alors récupérer l’impression du journal et le travail de régie publicitaire qui sont actuellement gérés par Rossel.

Nous verrons cela en temps voulu. Restons sur les grands enjeux. L’opérationnel trouvera ses solutions par la suite.

En cas de rachat, qu’adviendra-t-il des bureaux régionaux de La DH ?

Ils feront bureaux communs avec L’Avenir, évidemment. L’Avenir deviendrait la force régionale d’IPM tant sur le plan éditorial que sur le plan publicitaire.