L’après Caterpillar, entre crainte et espoir

Economie

Après le choc de l’annonce ce vendredi, pour beaucoup, il faut regarder vers demain. À tous les échelons, l’avenir est évoqué, certains en parlent avec crainte, d’autres adoptent un ton plus dur.

Pour le ministre fédéral de l’Emploi et l’Économie, l’heure est à la réaction. "On doit rapidement mettre en place une task force autour du ministre-Président wallon Paul Magnette (PS). Celle-ci doit être composée du Premier ministre, de moi-même, des entreprises et des organisations syndicales. La priorité est d’avoir une discussion très dure et directe avec la direction de Caterpillar, ici et aux États-unis, pour demander des alternatives à cette fermeture. Il faut être réaliste, car la décision est prise et on arrivera sans doute pas à la changer. Mais on doit utiliser la loi Renault pour se battre contre la direction", explique Kris Peeters (CD&V) dans La Libre Belgique d’aujourd’hui.

Quand on écoute les employés de Caterpillar, la première préoccupation est souvent de retrouver un travail. Beaucoup ont des traites à payer, des emprunts hypothécaires à rembourser. Agoria annonce d’ores et déjà une éclaircie dans ce tableau bien sombre. La fédération de l’industrie technologique affirme avoir déjà reçu des propositions d’embauche. Une grande partie des travailleurs de l’usine est hautement qualifiée, actifs dans des secteurs en pénurie, où l’on cherche à recruter. "Que ce soient les soudeurs, les mécaniciens usineurs, les électroniciens, les électriciens industriels, mais également les métiers d’ingénieur industriel et civil. Toute une série d’entreprises se manifestent auprès d’Agoria pour proposer des offres d’emploi", explique le président d’Agoria.

Salvatore Prestifilipo, délégué CSC à Caterpillar, rappelait pour sa part sur le plateau de la RTBF que l’emploi en Wallonie n’est pas non plus des plus réjouissant. "Une cellule de reconversion va être mise en place. Mais tout ferme en Wallonie. Où va-t-on recaser ces gens-là ?", lançait-il.

La période de licenciement envisagée par Caterpillar devrait s’étaler entre avril et juillet 2017. D’ici là, la cellule de reconversion va travailler à éviter un maximum de drames sociaux.