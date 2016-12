L'épargne a rapporté dix fois moins en 2016 qu’en 2012. Et 2017 n’ira pas mieux…

L’épargne ne rapporte vraiment plus !

En 2012, 10.000 euros restant en compte pendant toute l’année rapportaient 103 euros et des poussières sur un compte d’épargne classique de Belfius Banque et de BNP Paribas Fortis. Pour l’année 2016, ce même montant a rapporté 12,41 euros chez BNP Paribas Fortis et 12,45 euros chez Belfius Banque…

En 2012 toujours, le meilleur compte rapportait 287 euros pour un placement de 10.000 euros, contre 137 euros pour 2016. Ce sera au mieux 81 euros en 2017…

Le site guide-épargne, qui dresse ce tableau bien sombre, profite traditionnellement de la fin de l’année pour décerner les lauriers des meilleurs comptes d’épargne de l’année écoulée et d’épingler les plus belles opportunités de l’année à venir.

Le champion, par défaut , de l’épargne en 2017 sera la banque MeDirect, dont le compte ME3 devrait donc rapporter 80,96 euros pour un placement de 10.000 euros resté en compte de début janvier à fin décembre 2017.

D’origine maltaise, MeDirect est en Belgique une banque de droit belge, soumise à la garantie de 100.000 euros par client par banque. Pas d’inquiétude de ce côté-là. Pour les retraits, il faut toutefois les solliciter trois mois avant la date souhaitée.

Vous pouvez ensuite tirer l’échelle. Quelques gros bras de l’épargne à haut rendement sont en effet rentrés dans le rang, comme Rabobank, Keytrade Bank mais aussi les stars éphémères comme NIBC Direct et MoneYou.

Quant aux principales banques du pays, elles se contentent de plus en plus du service minimum.

Le bas du classement est occupé par 33 comptes offrant le minimum légal, à savoir un taux global annuel de 0,11 %.

Les noms fréquemment mentionnés sont BNP Paribas Fortis, Belfius, ING, KBC/CBC, bpost banque.

Quelques établissements offrent encore des comptes un brin plus rémunérateurs : ce sera alors 0,20 % de rendement annuel global pour le compte AXA Start2bank ou encore 0,31 % pour le Crelan IHorizon.

C’est mieux mais cela n’en reste pas moins une misère. De quoi s’interroger sur l’intérêt d’encore conserver de grosses sommes sur un compte d’épargne, surtout si vous comptiez sur ces intérêts pour améliorer votre quotidien.





Trois offres qui sortent du lot

Face à cette baisse des rendements de l’épargne due à la chute des taux d’intérêt sur les marchés - une rengaine que les banques aiment marteler - l’épargnant a pu se tourner vers des produits sortant quelque peu du lot, à savoir des super comptes proposés par quelques institutions.

Là encore, il y a de quoi déchanter. Lorsque KBC a lancé le compte Start2Save en mai 2012, l’intérêt annuel global était de 2 %, mais limité à des versements de 500 euros maximum par mois. Depuis quelques jours, ce rendement global est tombé à 0,50 %. Il ne sera d’ailleurs plus possible d’ouvrir de nouveaux comptes de ce type chez KBC et CBC dès janvier.

Le rendement du compte Ritmo lancé par bpost banque en janvier 2015 était de 1,80 % (rendement annuel global). Il a fondu à 0,60 % en moins de deux ans…

Il reste trois offres intéressantes sur le marché : Beobank et ING (0,20 % de taux de base et 1 % de prime de fidélité, soit 1,20 % de taux annuel global) et surtout Deutsche Bank (1 % de taux de base et 0,50 % de prime de fidélité, soit un taux annuel global de 1,50 %). Les versements sont limités à 500 ou 750 euros maximum par mois selon les banques.