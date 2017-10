La Belgique est, de très loin, le pays européen qui taxe le plus les bas salaires, selon le moniteur fiscal semestriel du FMI dont les chiffres sont repris jeudi par L'Echo et de Tijd. Ainsi, parmi les 25% des salaires les plus bas, le taux marginal d'imposition est de 50%. Autrement dit, sur chaque euro supplémentaire qu'il viendrait à gagner, le travailleur serait taxé à 50%. Ce constat est le résultat de la faible progressivité de l'impôt des personnes physiques en Belgique, explique l'Echo.

La Belgique est suivie par le Danemark et l'Allemagne où le taux marginal sur les bas salaires est de l'ordre de 40%. La moyenne européenne est de 28%.

L'Echo souligne toutefois que ce classement établi par le FMI est basé sur des chiffres de 2015, avant l'introduction du tax shift qui vise notamment à soulager les bas salaires.