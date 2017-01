Venue en terre belge pour défendre la sécurité de nos centrales nucléaires devant la chambre lors d’une sous-commission sécurité nucléaire, la directrice générale d’Engie Isabelle Kocher affirmait que la Belgique avait un grand potentiel de croissance pour Engie. Interrogée dans les lignes du quotidien L’Echo , la directrice du géant français affirmait : "La Belgique est pour Engie et Electrabel un pays de croissance : nous y comptons 17.000 personnes aujourd’hui, dont un peu moins de 5.000 chez Electrabel, et le reste notamment dans les activités d’économie d’énergie. Il y a des opportunités de développement très importantes ici; il importe qu’on crée les conditions de cette confiance et de cette fierté."

Plusieurs experts se permettent de douter de cette croissance. D’autres murmurent même qu’Engie planche plutôt sur une stratégie de décroissance. Damien Ernst, professeur à l’ULg, évoque une structure lourde qui désavantage Engie par rapport à la concurrence. "Que va apporter Engie en plus que les petits groupes qui ont déjà les moyens de produire du renouvelable avec un ancrage local, s’ils n’ont plus le nucléaire", s’interroge le scientifique.

Car, théoriquement d’ici 2025, la Belgique aura quitté la production énergétique grâce à la technologie atomique, ce qui n’est pas forcément du goût de Madame Kocher. "Ces centrales nucléaires représentent plus de la moitié de l’apport énergétique du pays, elles sont très compétitives et techniquement au plus haut niveau possible. Il y a évidemment un scénario auquel nous croyons, qui est de faire en sorte qu’elles puissent durer encore longtemps, parce que nous pensons qu’elles sont compétitives, efficaces et qu’elles n’émettent pas de CO2. Il y a beaucoup de bonnes raisons pour le faire", insiste-t-elle dans les colonnes de L’Echo.

En outre, explique le député fédéral Ecolo Jean-Marc Nollet, membre de la sous-commission sécurité nucléaire, "Engie ne va pas bien, et l’entreprise est en train de sortir du nucléaire un peu partout, en Angleterre en Turquie. Ce sont les plans Bianca. En Belgique, les plans Bianca, c’est de revendre. Si possible à des autorités publiques ou locales. Or si des entreprises publiques ou parapubliques entrent dans le capital d’Electrabel, elles seront favorables à la prolongation des centrales nucléaires", analyse le député Ecolo.

Ainsi, on risque d’entendre encore parler de Tihange et de Doel dans les prochaines années, car rien ne semble prêt pour fermer ces centrales qui emploient encore 3.000 personnes.