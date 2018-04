La chaîne veut poursuivre sa croissance en Belgique et continuer à miser sur ses points forts tout en restant innovante.

C'est ce qu'a annoncé jeudi Misja Vroom, CEO de l'enseigne pour la Belgique et les Pays-Bas, au cours d'une conférence de presse à Malines. Plus de 25 ans après avoir mis le pied en Belgique, Domino's Pizza y compte actuellement 57 points de vente. Un nombre que le groupe, qui fonctionne avec des franchisés, espère faire passer à 200 dans les huit ans.

"Nous essayons d'avoir un point de vente par 15.000 boîtes aux lettres afin de conserver des temps de livraison acceptables", a expliqué Misja Vroom. "Notre objectif est de livrer au client les pizzas dans les neuf minutes de leur sortie de la cuisine".

L'enseigne de restauration rapide compte équiper ses livreurs d'un système GPS permettant aux clients de suivre le parcours de leur commande. "Nous examinons aussi la livraison par robot mais cela sera d'abord déployé aux Pays-Bas car la législation ne le permet pas encore en Belgique."

Le marché de la pizza en Belgique est l'un des plus important d'Europe: en moyenne, un Belge en mange en effet 4,2 kg par an. Si les pizzas à la sauce barbecue sont les plus populaires en Flandre, selon Domino's, les pizzas avec du fromage et des pommes de terre, de type savoyarde, sont particulièrement appréciées en Wallonie.