La famille Blokker a décidé de vendre une grande partie des parts qu'elle possède dans ses magasins éponymes.

Des pourparlers sont actuellement en cours avec deux fonds d'investissements néerlandais (Parcom et Waterland), même si leurs représentants et ceux du holding Blokker n'ont pas voulu confirmer cette information, a indiqué le porte-parole de la marque, après des déclarations du CEO de Blokker Holding Michiel Witteveen dans Het Financieele Dagblad lundi. Un autre contact serait pris avec d'autres investisseurs étrangers.



La transaction pourrait aller de pair avec de nouvelles fermetures de magasins et suppressions d'emplois afin que le groupe renoue avec la rentabilité, supposent certains observateurs. Pour le secrétaire général de Blokker Holding, contacté par La Libre lundi, "ces informations ne sont pas correctes. Nous n'avons pas l'intention de fermer des magasins aux Pays-Bas ou en Belgique, autre que les fermetures et réouvertures prévues dans nos opérations en cours (de modernisation des magasins, NdlR).

Peter Krenn nous dit encore que l'entreprise "évalue différentes options, dont une possible vente de Blokker à des investisseurs étrangers".



Le personnel est inquiet

De source syndicale en Belgique, et en l'absence ce matin de toute communication faite par Blokker Belgique, le personnel des magasins serait "très inquiet. C'est la panique et il pourrait y avoir des débrayages spontanés", nous dit-on.

Le CEO belge tempère



Finalement, dans l'après-midi, la direction de Blokker Belgique a envoyé un communiqué aux mebres de son personnel. "Une des options envisagées est de vendre Blokker. Une vente éventuelle peut d’ailleurs être positive : après avoir été été une entreprise familiale pendant 122 ans, une vente peut aider à amener (en accéléré) l’entreprise vers une nouvelle phase. D’ailleurs à cet égard il n’y a pas encore eu des démarches concrètes ni des décisions prises", écrit le CEO Rob Schuyt.

Lui aussi dément les fermetures de magasins à venir et précise : "En ce moment nous investissons dans le rétablissement de Blokker. Nous avons déjà rénové 18 magasins et nous travaillons dur afin d’attaquer en 2019 les autres filiales. Avec ces rénovations notamment, nous faisons un grand pas vers une amélioration de l’expérience de notre clientèle et de nos résultats. Les premiers signes des magasins ouverts récemment sont très positifs, c'est-à-dire. des clients satisfaits et le chiffre d’affaire fortement augmenté".



Au cours de ces dernières années, Blokker s'est repositionné sur le marché, prenant la décision de se concentrer uniquement sur les magasins Blokker. Les autres chaines telles que Leen Bakker, Intertoys et Xenos ont été vendues et Marskramer a été réduit à des établissements franchisés.

En Belgique, Blokker avait décidé fin 2016 de fermer 63 des 190 magasins belges, supprimant ainsi 279 des 900 emplois. Blokker Belgique a enregistré un chiffre d'affaires de 86,8 millions d'euros sur l'exercice comptable 2017-2018, en recul de 21% par rapport à l'année précédente.