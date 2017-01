La hausse des accises sur le tabac a rapporté 151 millions d'euros de moins que prévu en 2016, constatent lundi les producteurs et importateurs de cigarettes en Belgique et au Luxembourg, citant des chiffres du SPF Finances.

L'an dernier, le gouvernement avait en effet compté sur 3,238 milliards d'euros de recettes fiscales provenant de la vente de produits de tabac mais ceux-ci n'en ont finalement rapporté que 3,087 millions à l'Etat. De ce montant, 2,351 milliards correspondent aux accises et 736 millions à la TVA, alors qu'en 2015, les recettes du tabac s'étaient élevées à 3,039 milliards, dont 2,301 milliards d'accises et 738 millions de la TVA, détaille le SPF Finances.

Des 199 millions d'euros supplémentaires attendus par le gouvernement, "à peine 48 millions d'euros ont été réalisés, pas même le quart, donc", déplore la fédération sectorielle Cimabel. Chaque seconde, 4,78 euros ont échappé au Trésor en 2016, ou 151 millions d'euros sur une année, illustre-elle.

"Avec cette hausse drastique des accises, le gouvernement a obtenu l'effet inverse", résume le président des producteurs et importateurs de cigarettes, Pierre Durinck. Les consommateurs belges sont ainsi à la recherche d'alternatives moins chères, soit sur le marché illégal en croissance, soit à l'étranger, essentiellement au Luxembourg et dans les pays d'Europe du Sud et de l'Est.

Les ventes frontalières avec la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni sont en outre en chute libre, ajoute Cimabel.

Sans intervention, le trou dans le budget 2017 sera plus grand encore, prévient la fédération sectorielle, alors que le gouvernement table sur des recettes fiscales provenant du tabac de 3,349 milliards d'euros cette année, soit 262 millions d'euros de plus que les recettes réelles de 2016. Selon les cigarettiers, qui appellent les ministres compétents à urgemment nouer le dialogue, le trou dans le budget pourrait se chiffrer à 400 millions d'euros.