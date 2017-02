La création d’emplois a été au rendez-vous de l’année 2016.

"L’emploi a connu une croissance plus importante que la croissance en tant que telle", souligne à cet égard Jan Smets, gouverneur de la Banque nationale de Belgique (BNB) lors de la traditionnelle présentation du rapport annuel.

La croissance de l’économie belge a été de 1,2 % l’an dernier, soit 0,3 % de moins qu’en 2015. Une baisse notamment due à l’impact des attentats. "C’est franchement difficile à chiffrer", reconnaît le gouverneur de la BNB. Le chiffre généralement avancé est de 0,2 %. "Même sans ces attaques, notre croissance serait restée en deçà des autres pays européens". La moyenne de la zone euro est de 1,7 %.

L’emploi, pourtant, a plutôt bien tiré son épingle du jeu durant l’année 2016. Quelque 59.000 emplois ont été créés contre 42.000 en 2015, alors que la croissance de l’économie avait été plus forte.

Il y a plusieurs bonnes nouvelles à cet égard. Les créations d’emploi interviennent dans le privé et non plus dans le public. Bon nombre de ces créations interviennent dans des secteurs sensibles à la conjoncture (+ 28.000, contre une hausse de 16.000 en 2015 et une baisse de 25.000 en 2013). 4.000 indépendants en plus se sont lancés à l’eau (15.000 contre 11.000 en 2015). "La croissance 2016 a été une croissance importante en emplois", peut donc souligner Jan Smets.

Cette croissance n’est pas étrangère, souligne la BNB, aux mesures prises par le gouvernement Michel. "Nous saluons le tax-shift car il s’agit de mesures propres à faire baisser les charges du travail", note Jan Smets. Elles ont aussi permis d’accroître nos exportations, ce qui était également l’un des buts recherchés.

"Il faut poursuivre dans cette voie", souligne encore le gouverneur de la BNB, en évoquant une réforme de l’impôt des sociétés. Elle est "souhaitable et nécessaire". Il faut également tenir les coûts salariés à l’oeil. "Quand la compétitivité est retrouvée, il faut tout faire pour ne pas la perdre", explique encore le gouverneur de la BNB.

La BNB surveille également le déficit des finances publiques, dont le niveau est passé à 106,6 % du produit intérieur brut (PIB) l’an dernier contre 105,8 % en 2015, et ce malgré l’effet positif de la baisse des taux sur la charge de la dette. "Nous ne sommes pas les plus mauvais mais nous ne sommes certainement pas les meilleurs", poursuit-il, en évoquant la situation des autres pays européens. Bref, "cela demandera encore des efforts" pour redresser la barre.





Taux bas : à qui perd gagne ?

Plus d’un épargnant râle sur la faiblesse de la rémunération de son épargne. "C’est vrai que le rendement devient négatif en termes réels", remarque Jan Smets. "Ceci n’est pas nouveau".

Ces taux faibles dus à la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) sont à nuancer, poursuit-il. Certes, l’épargne est touchée de plein fouet. "D’autres actifs, comme les actions ou biens immobiliers voient leur valeur augmenter en raison de cette même politique des taux".

De même, ces taux bas profitent aux personnes qui contractent des emprunts hypothécaires, par exemple, ou qui refinancent un crédit plus ancien.

L’un dans l’autre, le Belge ne perd pas forcément au change.

Ces taux bas, par contre, "représentent un grand défi pour tout le secteur financier", souligne Jan Smets. Un secteur qui doit s’adapter et parfois se restructurer.





L’inflation a bondi à 1,8 %

Le consommateur n’a pas été vraiment à la fête l’an dernier, avec une hausse de l’inflation qui a atteint les 1,8 %, contre 1,2 % en 2015.

Plusieurs raisons expliquent ce taux élevé d’inflation. Il y a d’une part le tax-shift. "Cette inflation supérieure est largement due à la hausse des accises et aux impôts indirects", rappelle le gouverneur de la BNB. "Les relèvements des accises sur l’alcool et l’instauration de la taxe dite santé sur les sodas ont gonflé davantage encore les hausses des prix dans les cafés et restaurants, jusqu’à 3,2 %, contre 2,7 %", souligne le rapport.

Jan Smets se déclare d’ailleurs "interpellé" par la hausse de l’inflation des services (télécommunications, les services de transport, restaurants et cafés) bien plus élevée que dans les pays voisins, et qui pousse le taux d’inflation global vers le haut.

"Cela est peut-être dû à un manque de concurrence dans certains secteurs", souligne-t-il. "Plus la concurrence est forte, plus le prix de vente doit être fixé de manière serrée", évoque plus précisément le rapport annuel de la BNB.

Une inflation élevée pose deux problèmes.

D’une part, elle plombe le revenu réel de l’épargne (le taux d’inflation de 1,8 % est à comparer à la rémunération plancher de l’épargne à 0,11 %).

Ensuite, l’inflation élevée entraîne l’indexation des salaires et donc met à mal la compétitivité des entreprises belges.