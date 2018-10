Le gouvernement Michel a reçu un courrier de la Commission européenne lui indiquant que son budget 2019 était recalé, a appris De Tijd.

Belgique fait désormais partie - avec la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal - des pays qui ont reçu pareille réprimande de l'Europe. La Commission estime que la Belgique n'a pas pris assez de mesures pour répondre aux exigences européennes en matière budgétaire. Tant que le budget n'est pas à l'équilibre, la Belgique doit en principe réduire son déficit de 0,6% du PIB par an. Mais la Belgique est à 0,2% en 2019.

Le gouvernement fédéral espérait pouvoir compter sur la clémence de l'exécutif européen, mais cela n'a pas été le cas. Une condamnation définitive arrivera fin novembre, selon De Tijd.

"L'échec est total" d'après le PS

"L'échec est total", juge jeudi le chef de groupe PS à la Chambre Ahmed Laaouej. La Belgique risque à nouveau d'être placée en procédure de déficit excessif. Pour Ahmed Laaouej, cette situation est la résultante des "mauvais choix" du gouvernement durant la législature. Les réinvestissements dans la police et la lutte contre le terrorisme n'expliquent pas "l'ampleur du problème".

"Le gouvernement Michel paie, et fait payer à l'ensemble de la population, les cadeaux offerts aux entreprises sans lien avec une obligation de création d'emplois et d'investissements. On l'observe, la part des emplois créés en lien avec la réduction des cotisations sociales (tax shift) est secondaire. L'argent consacré aux baisses de cotisations ne se retrouve plus dans les caisses de l'Etat", s'alarme le député socialiste.

Par ailleurs, le gouvernement a créé "un climat de défiance" en se coupant de certains agents économiques comme les ménages, poursuit-il. Le saut d'index, la hausse de la TVA sur l'électricité et les économies dans la Sécurité sociale ont plombé la demande intérieure.

A cela s'ajoute, selon M. Laaouej, "la mauvaise gestion permanente" du département des Finances. "On a été de pantalonnade en pantalonnade dans l'estimation des recettes fiscales".

Autre élément qui entraîne la réaction du chef de groupe socialiste, "il aura fallu quatre ans pour attendre un plan contre la fraude fiscale, en particulier la fraude fiscale grave, et on n'en connaît toujours pas le contenu". Il reproche à l'ex-secrétaire d'Etat Elke Sleurs de n'avoir rien fait, et à "la droite" d'avoir saboté les conclusions de la commission Panama.

Enfin, ce gouvernement a également "freiné" la demande publique en réalisant 3 milliards d'euros d'économies dans la SNCB, en coupant de façon linéaire dans les départements et à la Justice.

Fort de ce constat, Ahmed Laaouej en appelle à "une autre politique économique" qui lie le soutien aux entreprises à la création d'emplois et à l'investissement, et qui soutienne les ménages.

La Commission n'a pas de problèmes avec la Belgique, affirme Charles Michel

Le Premier ministre Charles Michel a affirmé jeudi que la Commission européenne n'avait pas de problèmes avec la Belgique, évoquant une "fake news". Le chef du gouvernement fédéral réagissait après l'annonce dans la presse de l'envoi d'une lettre par l'exécutif de l'UE aux autorités belges sur son projet de budget. "J'ai eu un entretien hier mercredi avec M. Juncker (le président de la Commission, ndlr) sur le sujet, il m'a dit littéralement : dites à votre presse nationale qu'il n'y a pas de problèmes avec la Belgique", a-t-il déclaré au deuxième jour d'un sommet européen à Bruxelles.

D'après le quotidien De Tijd, le gouvernement fédéral recevra prochainement une lettre de la Commission lui expliquant pourquoi son budget 2019 est recalé en l'état. "Une interprétation bizarre" faite par le journal, aux yeux de Charles Michel.

"Ce n'est rien de plus qu'un échange classique de lettres entre la Commission et un État membre sur la stratégie de réformes et sur notre situation budgétaire. Bien entendu, nous devons encore faire des progrès mais nous avons déjà fait beaucoup d'efforts", a-t-il pointé, avant de détailler une série de mesures prises par son exécutif au cours des dernières années.

"Il y a un espace pour le dialogue au niveau européen afin de tenir compte de toutes les circonstances et notamment du fait que la Belgique est un État qui mène des réformes structurelles fondamentales, et ce avec des résultats", a lancé le Premier ministre.

Tant que son budget n'est pas en équilibre, l'État belge est toutefois en théorie tenu d'assainir celui-ci de 0,6% chaque année. Or, la Belgique est à 0,4% sur deux ans.

Le gouvernement Michel invoque la réforme des pensions, le tax shift ou encore la réforme de l'impôt des sociétés pour demander de la clémence à la Commission.

La Belgique a par ailleurs revu ses ambitions budgétaires à la baisse. En avril, le pays annonçait terminer 2018 sur un déficit structurel de 0,8% du PIB, et clôturer 2019 à 0,61%. Il est à présent question de 0,94% et 0,77%.

Outre la Belgique, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la France vont recevoir une missive de la Commission sur leurs plans budgétaires. "La Belgique est un pays qui a mené de nombreuses réformes fondamentales", a martelé M. Michel, estimant que sa situation "n'avait rien à voir" avec celle de l'Italie.