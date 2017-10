Il y a deux mois et demi à peine, Denis Ducarme (MR), remplaçait Willy Borsus comme ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l’Agriculture et de l’Intégration sociale. Pour La DH, il détaille, pour la première fois, les deux mesures chocs du gouvernement : la grande réforme de l’impôt des sociétés (Isoc) et celle de la déduction pour investissement (DPI). Il voit dans ces deux réformes "deux mesures très importantes, essentielles, avec un fort potentiel de développement pour nos indépendants".

La réforme de l’Isoc qui a été lancée par Johan Van Overtveldt (N-VA), ministres des Finances, pourrait, selon l’Écho, dégager 417 millions d’euros en 2018, et près du double quand elle atteindra son rythme de croisière.

La réforme se fera en deux phases : la première à partir de 2018 (exercice d’imposition 2019) et la seconde à partir de 2020 (exercice d’imposition 2021). La diminution, valable jusqu’à 100.000 € de base imposable, fera globalement passer le taux d’imposition de 24.25 % à 33 % à un taux de 20 % (voir graphique).

Denis Ducarme nous explique concrètement en quoi elle touchera positivement le quotidien des indépendants, comme des PME. "Pour un plombier dont le chiffre d’affaires est de 100.000 € par an, avec 50.000 € de frais, le gain sera de 4.027 € par an !" assure le ministre hennuyer. "Je ne parle pas d’aider les multinationales, mais bien les petits indépendants, les PME."

Mais ce dont il attend le plus est peut-être la réforme déduction pour investissement qu’il voit comme "une mesure choc pour booster l’investissement des PME et des indépendants".

"Pour toute immobilisation acquise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, donc pour les exercices d’imposition 2019 et 2020, il y aura une augmentation temporaire de la déduction pour investissement de 8 à 20 %, pour les petites sociétés et pour les indépendants", précise-t-il.

(...)