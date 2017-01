Le CEO de Belfius, Marc Raisière, a été désigné Manager francophone de l'année 2016 par le magazine Trends-Tendance au cours d'une cérémonie organisée mardi après-midi à Brussels Expo, en présence du Premier ministre Charles Michel notamment.

L'an dernier, le titre était allé à l'administratrice déléguée de Proximus, Dominique Leroy. M. Raisière, 53 ans, est récompensé pour la relance de Belfius. "A la tête de la banque depuis trois ans, Marc Raisière est parvenu avec toutes ses équipes à redresser plus vite que prévu une banque virtuellement en faillite pour en faire une entreprise très rentable et orientée vers le numérique", ont commenté Trends et son éditeur, le groupe Roularta, dans un communiqué.

Le groupe Belfius emploie 10.000 personnes et totalise 3,5 millions de clients. Il a dégagé en 2015 un bénéfice annuel de 506 millions d'euros et a versé à l'Etat belge ses premiers dividendes.

Au nord du pays, c'est Bart De Smet, 59 ans, à la tête d'Ageas, qui a été primé. Le jury a tenu à souligner la manière avec laquelle il a réussi à ériger, au départ de la débâcle de Fortis, une société d'assurances avec une identité forte et un bilan solide.