Le taux de chômage s'établit désormais à 13,9 % dans le sud du pays et à 16,2% dans la capitale

Le nombre de chômeurs a reculé de 2.597 unités en septembre en Wallonie pour s'établir à 218.409 demandeurs d'emploi indemnisés, annonce mardi le Forem. Le taux de chômage est de 13,9% en Wallonie.

Entre septembre 2017 et 2018, les diminutions de la demande d'emploi les plus marquées concernent les demandeurs d'emploi indemnisés âgés de moins de 25 ans (- 3,8 %) et de 50 ans et plus (- 2,1 %). Parmi les personnes qui ont de 30 à moins de 40 ans, la demande d'emploi s'inscrit en légère hausse (+ 2,6 %).

Durant le mois de septembre, le Forem a géré 31.151 offres d'emploi, ce qui représente une hausse de 63,6 % par rapport à septembre 2017. Le Forem a reçu 10.023 offres issues du VDAB et 756 offres d'Actiris.

Et à Bruxelles ?

A Bruxelles, l'on comptait 90.680 chercheurs d'emploi, soit 3.448 de moins qu'en septembre 2017 (-3,7%). Il s'agit de la 47e baisse consécutive du chômage dans la capitale.

Le taux de chômage atteint 16,2% de la population active, indique mardi Actiris. On dénombre en Région bruxelloise 61.851 chercheurs d'emploi demandeurs d'allocations (DEDA), 5.032 jeunes en stage d'insertion professionnelle et 23.797 autres chercheurs d'emploi inscrits librement ou obligatoirement.

Le chômage des jeunes, en baisse continue depuis 64 mois, atteint un taux de 24,7%. Bruxelles compte 9.477 jeunes chercheurs d'emploi, soit 975 de moins que l'an dernier (-9,3%).