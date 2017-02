L’administration fiscale ne pourra être taxée de lenteur pour l’envoi des avertissements-extraits de rôle pour les revenus de 2015 : pas moins de 5,35 millions de courriers ont été adressés aux contribuables à la fin janvier, contre un peu moins de 5 millions à la même date pour l’exercice 2014, soit une hausse de 7 % qui doit plaire à plus d’un Belge.

Le fisc, faut-il le rappeler, rembourse plus qu’il ne réclame d’argent lors de ce grand exercice fiscal annuel. Les derniers chiffres l’attestent une fois de plus.

Ainsi, le montant total prévu fin janvier au remboursement des contribuables était de 3,6 milliards d’euros, alors que les impôts dus par les contribuables à cette même date étaient légèrement inférieurs à 1,7 milliard d’euros.

Le différentiel pour l’exercice en cours est de 1,979 milliard en faveur des contribuables, contre 2,067 milliards un an plus tôt à la même époque.

Le fisc a-t-il pour cela plus visé les contribuables payeurs que par le passé ?

Quelque 130.000 déclarations de plus que l’an passé ont certes donné lieu à des demandes de remboursement de la part du fisc. De l’autre côté de la balance, ce sont cette fois 230.000 déclarations qui ont donné lieu à un remboursement.

La différence moins favorable cette année s’explique par le montant moyen remboursé ou payé par déclaration.

Ainsi, le montant moyen à payer par déclaration traitée au 31 janvier 2016 était de 1.052 euros, mais de 1.297 euros douze mois plus tard.

Le montant moyen remboursé par déclaration est quant à lui resté assez stable : 1.287 euros fin janvier 2017, contre 1.258 euros voilà un an.

En matière de stabilité, les déclarations ne donnant lieu ni à un débours de la part du fisc ni à un remboursement en sa faveur ont été de 1,205 million fin janvier, contre 1,198 million fin janvier 2016.

Les moyennes évoluent en tout cas avec le temps, avec une croissance des sommes payées et remboursées.

Les premiers enrôlements avaient débuté au mois d’août, avec déjà plus de 500.000 déclarations traitées en quelques semaines.

Le montant moyen remboursé par déclaration s’établissait alors à 666 euros. La moyenne des paiements effectués en faveur de l’administration fiscale était de 368 euros par contribuable.

Quoi qu’il en soit, le fisc a encore un peu de temps devant lui pour traiter le solde des déclarations : les derniers avertissements-extraits de rôle doivent être adressés pour le 30 juin au plus tard.





L’avertissement plus clair et plus lisible

L’administration fiscale a entamé voilà quelques jours l’envoi d’un nouvel avertissement-extrait de rôle, cette enveloppe qui vous informe chaque année du montant à payer ou à recevoir.

Cette nouvelle version se veut "plus claire et donc plus lisible", explique l’administration fiscale.

Pas de grosse révolution - les rubriques n’ont logiquement pas évolué en cours de route - mais une présentation plus aérée et teintée de couleur bleue rend cet avertissement-extrait de rôle new look bien plus agréable à parcourir, du moins pour les pages explicatives (le montant à payer ou à rembourser apparaît en bleu).

Le détail du calcul effectué par l’administration pour déterminer le montant à payer ou à récupérer sur la base de vos revenus 2015 (exercice d’imposition 2016) apparaît dans une forme plus classique, uniquement en noir.

Si vous n’avez pas reçu cette nouvelle version mais bien l’ancienne, elle atterrira dans votre boîte aux lettres lors du prochain exercice fiscal. Un peu de patience, surtout si vous faites partie du groupe de contribuables bénéficiant d’un remboursement.