© IDD

"Globalement, on constate une augmentation - sur la longue durée - du pouvoir d'achat puisque la moyenne des prix augmente moins vite que le revenu disponible, quel que soit l'indicateur retenu (revenu moyen, revenu moyen sans certeins revenus de la propriété ou revenu d'intégration", indique l'IDD. Le revenu disponible moyen (c'est à dire le revenu dont dispose réellement le ménage pour sa consommation et son épargne) a en effet enregistré une hausse de 55,8% alors que l'inflation sur la même période de vingt ans, n'est "que" de 43,9%. L'indice des prix global affiche une hausse de 47 points, toujours en dessous de celle du revenu disponible.Tous les secteurs et produits ne sont pas logés à la même enseigne. Le prix des boissons alcoolisées et du tabac (+85,4%) ou du logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles (+72,8%) ont augmenté plus vite que le revenu disponible moyen. A l'inverse, les coûts vestimentaires (+13,5%) et de santé (+16,2%), ont augmenté bien moins vite. Le prix des communications a, lui, même baissé (-15,2%).