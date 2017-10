La hausse des accises, un contexte horeca morose et les attentats ont eu un impact sur les expéditions de champagne vers la Belgique l'an dernier, a annoncé lundi le Bureau du Champagne Benelux, au cours de la Journée belge des vins de Champagne, organisée à la Côte.

Le nombre de bouteilles expédiées vers la Belgique a baissé de 9% en un an, à 8.331.410 bouteilles. La Belgique, sixième marché du champagne, comptabilise à elle seule 5,57% de la totalité des exportations. Elle demeure un marché important, même si elle a été dépassée par le Japon en 2016. Les chiffres de bouteilles expédiées depuis la Champagne ne comprennent pas les achats frontaliers. Le Bureau du champagne évalue ainsi que plus de deux millions de bouteilles sont achetées directement en France par des Belges.

D'après des estimations du bureau GfK, la consommation de champagne à domicile en Belgique a d'ailleurs progressé de 6,7% en volume et 15% en valeur. "Cette progression s'explique entre autres par la diversification et la montée en gamme dans la consommation de champagne, avec un intérêt grandissant du public belge pour les cuvées spéciales, les champagnes rosés et millésimés", explique le Bureau du Champagne Benelux.

Cette tendance à la diversification se confirme à l'échelle mondiale. L'an dernier, la Champagne a exporté 8,6% de bouteilles de rosé de plus qu'en 2015, et 4,7% de cuvées de prestige supplémentaires. "Les consommateurs de champagne se tournent vers des cuvées toujours plus rares et plus prestigieuses", relève le Bureau.

Dans l'ensemble, le bilan des expéditions 2016 de champagnes à travers le monde est positif avec un chiffre d'affaires de 4,71 milliards de dollars, la deuxième meilleure année après 2015. Devant la Belgique, on retrouve le Royaume-Uni, les Etats-Unis, l'Allemagne et le Japon.

Sur le Vieux Continent, ce sont les Pays-Bas et l'Italie qui enregistrent les plus belles progressions, alors qu'à l'échelle mondiale, les hausses ont principalement été observées en Nouvelle-Zélande (+25,4%), en Afrique du Sud (+15,1%) et en Corée du Sud (+14,2%).

Quant à la récolte 2017, les vendanges, entamées le 26 août, font partie des plus précoces depuis 1950. Elles ont été touchées par des aléas climatiques au printemps et des conditions météorologiques dégradées en août. Le secteur s'attend à un rendement moins élevé mais assure que les raisins récoltés ont une "acidité satisfaisante" et un équilibre "très prometteur".