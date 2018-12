Outre les mardis 25 décembre et 1er janvier, les banques belges seront également fermées le mercredi 26 décembre.

Elles seront ouvertes les autres jours des vacances de Noël, indique mercredi Febelfin, la fédération du secteur financier. Les services bancaires électroniques resteront eux disponibles partout et à tout moment, même pendant les jours de fermeture.

Il sera donc possible d'effectuer des opérations bancaires en ligne et mobiles, de payer par carte et d'effectuer des transactions dans les self-banques.