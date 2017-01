Pas envie de faire à manger ou pas le temps ? Certes, il est toujours possible de se rabattre sur les plats préparés ou une bonne vieille pizza surgelée mais le Belge semble visiblement plus attiré que jamais par un repas en dehors de son domicile.

C’est en tout cas ce qu’il ressort des données rendues publiques par Foodservice Alliance, qui a sondé plus de 12.000 Belges sur leurs habitudes de repas. Il en résulte que l’on passe de moins en moins de temps en cuisine, au profit d’une sortie au restaurant ou d’une livraison à domicile. L’an dernier, les dépenses des Belges pour les repas pris en dehors de la maison ont ainsi atteint un record de 20 milliards d’euros, dont 12 milliards dépensés dans les restos.

Malgré la crise, les attentats, la boîte noire et toutes les autres difficultés rencontrées par le secteur de l’Horeca, le Belge ne semble donc pas avoir tourné le dos aux restos. "En 2016, les dépenses des Belges au restaurant ont augmenté de 3 % pour la troisième année consécutive, note Foodservice Alliance. En 2008, il y a eu un sérieux creux, mais depuis 2014, on observe un redressement qui s’est poursuivi en 2016. Le nombre de visites et les dépenses dans les restaurants sont en augmentation."

Mais ces chiffres sont cependant à nuancer au regard de la ventilation des dépenses. Le secteur de la restauration traditionnelle souffre en effet toujours. Et ce ne sont pas les récentes mesures et contrôles à son égard qui sont de nature à le rendre optimiste.

En revanche, les nouveaux venus semblent séduire le public. En particulier les bars à salades et autres enseignes qui proposent des concepts sains, tels qu’Exki ou Le Pain Quotidien. Des concepts très prisés par les publics plus jeunes. De même, les sandwicheries et autres types de lunch à l’extérieur ont le vent en poupe. Tout comme les foodtrucks et Deliveroo, bien que leur part de marché reste pour l’heure relativement confidentielle.

Sans surprise également, on constate que l’offre food des hôtels est en chute (suivant la même courbe que les nuitées). Là encore, un lourd tribut en grande partie dû aux attentats.