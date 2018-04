La situation est rétablie chez Argenta pour les agences, l'application mobile et la banque par internet, indique vendredi la banque dont la nouvelle plateforme en ligne, mise en route lors du week-end pascal, a connu des problèmes techniques.

"Hier et cette nuit, assistés de 120 experts en informatique, nous avons continué à remplacer le mécanisme de transfert de données entre les deux centres de données. Ce mécanisme est un des facteurs à l'origine des problèmes d'infrastructure de cette semaine. Ce remplacement a été effectué avec succès et en ce moment, tous les canaux sont actifs: les agences, l'application mobile et la banque par internet", précise Argenta. "A l'heure actuelle, nous continuons à contrôler scrupuleusement la capacité en vue de prévenir de nouvelles difficultés qui pourraient survenir en raison d'une éventuelle surcharge, liée à l'inactivité de ces derniers jours. En conséquence, il se pourrait que le nombre d'accès soit parfois temporairement limité."

Argenta examinera la semaine prochaine une solution concrète pour les clients qui ont subi un préjudice. La banque envisage aussi une compensation pour tous ses clients.