Le Black Friday à peine bouclé, place au Cyber Monday. Comme son nom l’indique, c’est sur le Net que cela se passe aujourd’hui. De nombreux sites en profitent pour proposer des offres en apparence alléchantes, mais à y regarder de plus près, une pratique semble, elle aussi, très prisée. Les commerçants jouent en effet sur la légalité en affichant des prix barrés qui ne correspondent en rien à la réalité des prix qu’ils pratiquaient quelques jours avant le Black Friday. Comme on vous l’indiquait la semaine passée, la technique la plus courante consiste à gonfler le prix de base en se référant au prix de vente recommandé. Exemple : une télévision dont le prix de vente recommandé est de 3 000 euros, affichée avec une réduction de 50 %, soit un prix promo de 1 500 euros. Seul hic, une semaine avant le Black Friday, elle se vendait à… 1 500 euros. Conclusion, Black Friday ou pas, Cyber Monday ou pas, vous ne faites pas une réelle affaire. D’autant que, dès demain, elle sera à nouveau affichée à 1 500 euros et non pas à 3 000 euros.

(...)