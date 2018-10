Proximus va augmenter plusieurs de ses prix à partir du 1er janvier, a annoncé l'opérateur télécoms mercredi dans un communiqué de presse.



Les forfaits populaires comme Tuttimus et Familus deviennent plus chers, tout comme les packs optionnels sport et certaines autres formules d'abonnement. Dominique Leroy, la CEO de Proximus, avait promis en janvier de ne pas augmenter le prix des packs dans le courant de l'année. Un engagement qu'elle aura effectivement tenu, mais les tarifs partiront à la hausse dès le 1er janvier de l'année prochaine.

En moyenne, les produits Proximus deviendront deux euros plus onéreux par mois. L'option football belge augmente ainsi de 7,95 euros par mois à 9,95 euros par mois.

Proximus lance également une formule d'abonnement illimité

Après Orange, c'est au tour de Proximus de mettre sur le marché une offre mobile illimitée, annonce l'opérateur mercredi. Mobilus XL Unlimited coûtera 42,99 euros par mois, soit un forfait légèrement plus onéreux que la formule Arend chez Orange. Proximus élargit son offre Mobilus. Les clients qui disposent actuellement d'un abonnement Mobilus L passeront automatiquement au forfait Mobilus XL Unlimited au 1e novembre pour le même prix. L'internet mobile deviendra ainsi illimité pour eux, alors qu'ils ne peuvent consommer que 10 GB par mois actuellement. Les appels ainsi que l'envoi de SMS sera également illimité.

Tout comme pour la formule illimitée d'Orange, une certaine restriction existe néanmoins: si le client dépasse un volume de 20 GB consommés, la vitesse de connexion freinera à 512 kbps jusqu'à la fin de la période de facturation.