Le producteur de fruits et légumes frais et préparés Greenyard a communiqué mardi, avant-Bourse, une première estimation des conséquences financières des rappels de produits, après la découverte d'une souche de listeria dans une de ses usines en Hongrie.

Cet impact est évalué à environ 30 millions d'euros "après assurances". Plusieurs dizaines de cas de contaminations à la bactérie listeria, dont neuf mortels, ont été recensés en Europe ces trois dernières années. Une souche similaire a été relevée dans une usine hongroise du groupe Greenyard qui, par mesure de précaution, a été contraint de lancer un important rappel, toujours en cours, de produits. L'usine en question a été fermée afin de déterminer l'origine de la contamination.

Selon l'entreprise, les 30 millions d'euros évoqués comprennent les coûts liés notamment aux produits, au transport, à la manutention, au stockage, à la destruction, au recours à la sous-traitance...

Greenyard estime qu'un tiers de ce montant aura un impact sur son bilan, via des dépréciations, et que deux tiers aura un impact sur ses liquidités. "A ce stade, plus de 80% du montant des rappels devraient constituer des éléments non-récurrents", précise l'entreprise cotée, dont la capitalisation boursière a perdu plus d'un tiers de sa valeur lundi à la Bourse de Bruxelles.

Greenyard confirme en outre être assuré pour ce qui concerne sa responsabilité générale et celle liée à la commercialisation de ses produits. "Nous n'avons pas encore de vision sur de possibles réclamations pour des dommages physiques ou aux produits", poursuit l'entreprise belge qui promet d'informer le marché de toute évolution du dossier.