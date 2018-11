EDF Luminus compte investir 700 millions d'euros en Belgique dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, rapportent L'Echo et De Tijd, vendredi.

Le deuxième producteur d'électricité et fournisseur d'énergie du pays a décidé d'accélérer ses investissements dans la transition énergétique, à l'heure où les conséquences du changement climatique sont de plus en plus visibles. L'investissement s'étalera sur cinq ans. En 2013-2017, la société avait investi 600 millions d'euros environ aux mêmes postes.

"Nous sommes devenus numéro un en éolien onshore. Ces cinq dernières années, nous avons triplé notre parc, pour arriver à 174 éoliennes et 408 mégawatts. Nous voulons encore quasiment doubler dans les cinq prochaines années, ce qui signifie une vraie accélération", souligne le CEO d'EDF Luminus, Grégoire Dallemagne, dans L'Echo.

Le groupe continuera à investir dans l'hydroélectricité ou dans les grandes installations solaires sur les touts de ses clients industriels. Luminus mise aussi sur la réduction de la consommation énergétique de ces industriels.

L'entreprise, qui emploie aujourd'hui 2.000 personnes, table sur 1.000 recrutements dans les cinq ans. "En net, nous devrions arriver à un peu moins de 2.500 employés", chiffre Grégoire Dallemagne.

EDF Luminus a par ailleurs décidé de se rebaptiser "Luminus" tout court.