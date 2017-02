La société canadienne McCain, n°1 mondial de la pomme de terre, renforce son alliance avec la Belgique, devenue le coeur stratégique de son développement en Europe. Investissements et engagement de personnel ont déjà été consentis et le seront encore sur le site de Leuze-en-Hainaut, a-t-on appris mardi.

Fondée en 1957 au Canada par deux frères, la société McCain est aujourd'hui le plus grand producteur mondial de frites et de spécialités dérivées de la pomme de terre, fraîches et surgelées. En 2013, McCain reprenait la société leuzoise Lutosa. Symboliquement en ce 14 février, jour de la St-Valentin, la direction européenne de McCain précisait que "l'histoire d'amour" entreprise avec la Belgique allait non seulement se poursuivre mais surtout se renforcer.

Implantée à Waregem (Flandre occidentale) où elle occupe 215 salariés et à Leuze-en-Hainaut (634 salariés), l'entreprise a investi une centaine de millions d'euros sur son site leuzois, depuis la reprise de Lutosa. Son plan d'investissement 2013-2018 prévoit 175 millions d'investissements. Les récents et les futurs investissements du géant canadien porteront sur la création de nouvelles infrastructures de réception, le triage et le lavage des pommes de terre, la création de deux nouvelles lignes de spécialités et d'une nouvelle ligne de production de frites surgelées en 2018.

Depuis 2014, 73 nouveaux emplois ont été créés à Leuze et l'entreprise prévoit d'ici 2018 l'engagement de 80 personnes supplémentaires. Avec 26,3% de marché, McCain est aujourd'hui le leader belge de la spécialité. Depuis 2017, toutes les "frites-friteuses" McCain sont produites à Leuze, uniquement à partir de pommes de terres belges. Tous les tubercules sont achetés auprès de quelque 200 agriculteurs-partenaires dans un rayon de 150km du site de production. Sous de multiples formes, les surgelés produits sont sans colorant ni arômes artificiels. Le circuit de distribution comprend les supermarchés, les restaurants et la restauration collective ainsi que la restauration rapide. Toujours d'actualité, la marque "Lutosa" disparaîtra de Belgique dans les trois ans, au profit d'une marque unique, McCain. Présent sur six continents et dans 160 pays, Mc Cain développe un chiffre d'affaires de 8,5 milliards de dollars canadiens et emploie quelque 20.000 personnes.