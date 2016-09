MS Mode fait faillite en Belgique

Economie

Les activités de MS Mode en Belgique n'étant pas reprises dans la transaction rendue publique le 8 septembre par les curateurs néerlandais de la chaîne de magasins de vêtements spécialisée dans les grandes tailles, la société va devoir faire aveu de faillite en Belgique où elle compte 46 magasins et 220 travailleurs, a annoncé l'entreprise dans un communiqué. "Le 8 septembre dernier, les curateurs néerlandais ont fait savoir que MS Mode allait prendre un nouveau départ aux Pays-Bas et dans certains autres pays, après la faillite. GA Europe, spécialisée dans la restructuration des entreprises de commerce de détail, élabore actuellement des plans qui doivent assurer que les parties reprises de MS soient saines sur les plans financier et opérationnel. La Belgique ne fait toutefois pas partie de l'opération de reprise", ce qui contraint le conseil d'administration de MS Mode Belgique SA à faire aveu de faillite "dans les prochains jours", a précisé le groupe qui ne souhaite pas s'exprimer pour le moment.

"Des éclaircissements à propos de l'avenir de MS Mode en Belgique devraient bientôt être donnés", a ajouté l'entreprise selon laquelle "il n'est pas exclu que MS Mode reste présente en Belgique sous une forme adaptée". "De plus amples informations suivront, en concertation avec les curateurs", a-t-elle conclu.