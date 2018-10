Les employées gagnent en Europe 16,2% en moins par an que leurs collègues masculins. A partir du 3 novembre, elles travaillent donc symboliquement "gratuitement", contrairement aux hommes, souligne la Commission européenne vendredi.

La Belgique figure toutefois parmi les moins mauvais élèves, avec une différence de 6,1% en moyenne. "Les femmes et les hommes sont égaux. Cela fait partie des valeurs fondamentales de l'Union européenne", déclarent les commissaires européennes Vera Jourova (Justice) et Marianne Thyssen (Emploi) ainsi que le vice-président Frans Timmermans. "Mais les femmes travaillent chaque année deux mois par an sans être payées par rapport à leurs collègues masculins. Nous ne pouvons plus accepter cette situation", soulignent-ils dans un communiqué.

Les commissaires pressent les législateurs et les Etats membres à prendre des initiatives pour s'attaquer à cet écart salarial, en améliorant par exemple les droits des travailleurs et des parents. L'enquête montre en effet que d'importantes différences subsistent encore concernant le congé parental.

La Belgique est l'un des meilleurs élèves de l'UE, avec une différence de salaire d'environ 6,1% entre les femmes et les hommes. Seuls la Roumanie (5,2%), l'Italie (5,3%) et le Luxembourg (5,5%) font mieux.