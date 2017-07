Le rendez-vous est fixé ce soir au stade Roi Baudouin pour les fans de U2. Les Irlandais s’y produiront pour la dernière étape européenne de leur tournée anniversaire célébrant les trente ans de la sortie de The Joshua Tree.

Sorti en 1987, c’est l’album qui leur a ouvert les portes des stades et les a propulsés dans la galaxie des méga stars, en faisant un des groupes les plus populaires de la planète.

Populaires et riches, car U2 pèse aujourd’hui 645 millions d’euros selon le classement annuel du Sunday Times, juste devancés à ce petit jeu par les inoxydables Rolling Stones.

Si Bono, The Edge, Adam Clayton et Larry Mullen Jr. n’ont aucun souci pour boucler leurs fins de mois, c’est d’abord grâce à leur talent. On leur doit des classiques comme Sunday Bloody Sunday, Pride (In the Name of Love); des albums mythiques comme The Joshua Tree et Achtung Baby et des tournées monumentales comme le 360° Tour qui reste la plus rentable à ce jour avec 626 millions d’euros de recettes.

