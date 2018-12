Un peu plus de la moitié des Belges estiment que le pouvoir d'achat a baissé au cours de l'année écoulée; et seul un Belge sur dix se félicite de l'avoir vu augmenter, selon un sondage Ipsos-Le Soir-RTL diffusé mardi.

Les différences entre les Régions sont très significatives, en particulier entre le sud et le reste du pays. En Wallonie, le pourcentage de sondés indiquant une baisse du pouvoir d'achat frôle en effet les 70%. Au nord du pays, un peu moins de la moitié disent avoir vu leur pouvoir d'achat baisser.

Le constat est le plus marqué parmi les personnes interrogées qui se disent proches des partis de gauche, comme PS et PTB (74% et 79%, respectivement). Il est prégnant également pour les électeurs de Défi (73%) et, dans une mesure moindre, pour ceux d'Ecolo et du CDH. En revanche, seules 44% des personnes sondées proches du MR estiment que leur portefeuille a minci durant l'année écoulée.