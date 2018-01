Economie La semaine a commencé par un véritable krach sur ce marché non officiel.

En deux jours, le bitcoin a perdu près de 17 %… et ce n’est là qu’un moindre mal quand on jette un coup d’oeil sur la myriade (quelque 1 400) de cryptomonnaies traitées sur les plateformes d’échange. On note en effet des chutes allant jusqu’à 75 % (Cyder). Parmi les grosses capitalisations, les baisses sur les dernières 48 heures tournent autour de 20 %. C’est le cas pour l’Ethereum (-17 %), le Ripple (-25 %); le Bitcoin Cash (-21 %) ou encore le Cardano (-24 %).



Contrôles en vue

Une évolution qui doit faire réfléchir les derniers arrivants sur ce marché qui ne bénéficie d’aucun contrôle légal. Mais c’est sans doute là qu’il faut voir l’apparente désaffection des spéculateurs pour les cryptomonnaies. Des voix se font entendre en Europe sur la nécessité d’encadrer ces échanges qui permettent à des capitaux de circuler sans aucun contrôle. On évoque l’obligation de transparence des opérations, ce qui en permettrait à terme la taxation. Comment ? C’est toute la question. Mais on l’a vu, la Chine comme la Corée du Sud ont pris des mesures ou vont en prendre, pour calmer le jeu sur ce marché où certains flambent des fortunes.