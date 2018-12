En marge de la conférence de l’Onu sur le climat qui s’est tenue il y a quelques jours à Katowice, l’organisation environnementale allemande Atmosfair a présenté un classement des compagnies aériennes en fonction de leur impact sur l’environnement. Alors que la flotte de TUI s’en tire avec les honneurs, se classant en tête des compagnies les moins polluantes, Brussels Airlines est clairement pointée du doigt, n’arrivant qu’en 84e position sur 125.

L’organisation a comparé les émissions de CO 2 des vols avec la capacité de charge de l’avion et l’optimisation du chargement et de l’espace utilisé par les passagers.

Les meilleurs classements ont été obtenus par les compagnies aériennes qui emploient des avions modernes équipés de nombreux sièges et qui utilisent l’ensemble de l’espace de chargement.

Selon Atmosfair, à peine une compagnie sur dix a réussi, malgré sa croissance, à conserver un taux d’émissions stable. Mais l’organisation souligne également qu’aucune compagnie n’agit de manière efficace pour limiter au maximum son impact sur l’environnement et elle n’a donc pas décerné la meilleure note (A) dans aucune catégorie.

Brussels Airlines , pointée du doigt, obtient ainsi la note de E pour ses vols longs et courts courrier, tandis qu’elle fait un peu mieux (D) pour les vols de moyenne distance.

En revanche, Ryanair s’en tire relativement bien, se classant dans la moyenne, notamment parce qu’elle est passée maître dans l’art d’optimiser, jusqu’au moindre centimètre, l’espace dans ses avions. Et ce, tant pour l’espace de rangement que celui octroyé aux passagers.