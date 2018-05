Le courtier boursier en ligne français IG vient de publier une étude sur les dotations et rémunérations annuelles des chefs d'Etat et de gouvernement sur la planète. Un classement qui réserve quelques surprises. On y retrouve en tout cas Charles Michel dans le top 5 des chefs de gouvernement les mieux payés, avec 291.000 euros , pas très loin de Donald Trump ou d'Angela Merkel qui le précèdent directement.

Devant Donald Trump, on retrouve aux 2 premières places de ce classement le Premier ministre d'Australie et le président de la Confédération suisse.

La surprise vient notamment de la place et des rémunérations plus "modestes" de certains chefs de gouvernement, comme Edouard Philippe (France, 14ème, qui touche autant que le président Macron), Theresa May (Royaume-Uni, 15ème) ou Benjamin Netanyahou (Israël, 20ème).

Du côté des chefs d'Etat, c'est la reine Elizabeth II d'Angleterre (près de 88 millions d'euros) qui domine le classement, le roi Philippe venant à bonne distance (mais à la 2ème position) avec une dotation de quelque 11,7 millions d'euros et la reine Margareth du Danemark fermant le top 3 avec quelque 10,9 millions d'euros.

Salaires annuels