A Charleroi, la compagnie prévoit l'ouverture de deux nouvelles lignes à destination de Banja Luka (deux vols hebdomadaires) et de Palerme (quatre vols hebdomadaires). Il y aura également une augmentation de la fréquence des vols vers certaines destinations: Alicante, Malaga, Naples et Lisbonne.

A Bruxelles, 6 nouvelles lignes seront mises en places à destination de Barcelone, Amman, Banja Luka, Marrakech, Palerme et Pise. De plus, les fréquences seront vers Alicante, Malaga, Naples, Lisbonne et Porto seront augmentées(100 lignes au total).