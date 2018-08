Le ministre de l'Emploi et des Consommateurs, Kris Peeters, a annoncé vendredi qu'il prendrait contact avec ses homologues des pays européens dans lesquels le personnel de la compagnie irlandaise à bas coûts Ryanair a mené des actions pour réclamer de meilleures conditions de travail et l'application du droit du travail du pays dans lequel il opère. Il s'agit de l'Irlande, de l'Allemagne, de la France, de l'Espagne, des Pays-Bas et de la Suède, a-t-il précisé dans un communiqué.

M. Peeters (CD&V) a dit espérer organiser une concertation avec ses homologues européens au cours des prochains mois, comme en réponse à la demande de l'association des pilotes belges, la Belgian Cockpit Association (BeCA), qui a souhaité jeudi que les autorités politiques belges et européennes mettent davantage la pression ou usent de leur influence sur la direction de Ryanair.

"Le conflit social chez Ryanair ne s'arrête pas aux frontières d'un pays et c'est pour cela qu'il est utile que nous nous organisions aussi au niveau politique entre les différents ministres de l'Emploi", a-t-il expliqué.

M. Peeters a rappelé que la législation du travail variait, en Europe, de pays à pays ou qu'elle était sujette à des interprétations différentes, "ce qui crée de l'insécurité parmi les travailleurs et les entreprises".

"Je veux discuter avec mes collègues-ministres, échanger les bonnes pratiques", "afin d'arriver à une solution cordonnée", ajoute le ministre.