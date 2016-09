Voilà pourquoi les entreprises licencient à tour de bras

Economie

Le point commun de toutes ces annonces, c’est bien entendu des pertes d’emplois à la pelle. Les raisons peuvent être bien différentes d’une fermeture à l’autre.

Délocalisation.

Comme ce fut le cas pour VW, Opel, Ford au cours des récentes années, la fermeture de Caterpillar Gosselies s’explique notamment par la possibilité pour l’entreprise de transférer la production dans un autre pays. C’est l’entreprise de Grenoble, en France, qui héritera d’une partie de la production de Gosselies, dont la capacité de production était devenue trop importante par rapport au marché.

Le marché évolue

Si Gosselies paye cash l’évolution du marché, c’est également le cas de Douwe Egberts. L’amateur de café se tourne de plus en plus vers les dosettes, au détriment du café filtre. Le site de Grimbergen produit notamment du café filtre et souffre d’une taille limitée, alors que le groupe veut miser sur des usines produisant de grands volumes.

Restructuration

Engagé dans une restructuration à l’échelle mondiale, le groupe américain de services pétroliers Haliburton pourrait fermer son site de Drogenbos. Une cinquantaine d’emplois pourraient disparaître.

Digitalisation

Le marché évolue peut-être encore plus vite dans le domaine financier, où banques et assurances misent sur la digitalisation pour suivre l’attente de leurs clients mais aussi pour diminuer le coût. Plus la digitalisation est poussée, moins l’humain est nécessaire pour réaliser certaines opérations. Le personnel d’AXA et de P&V va en faire les frais.

La liste risque de s’allonger dans le futur. La banque ING est sous la sellette.

Coût.

Le coût du site, de l’entretien de l’usine, de la main-d’œuvre est fréquemment évoqué pour expliquer des plans de restructuration.

Pour réduire les coûts du travail, les banques travaillant avec des réseaux salariés sont tentées de les muter vers des agences indépendantes. C’est moins cher pour les banques. Les personnes concernées changent alors de statut, quittant une commission paritaire très favorable. Sans doute trop favorable aux yeux des directions.

Réorganisation

Le monde évolue, et la stratégie des entreprises également. Voilà quelques mois, Makro annonçait 500 pertes d’emplois dans le cadre d’une réorganisation de ses activités.

Faillite

L’entreprise MS Mode faisait l’objet d’une restructuration afin d’en relancer l’activité. Si ce sera bien le cas aux Pays-Bas, la filiale belge va par contre rester sur la touche. Le conseil d’administration de MS Mode Belgique SA n’a d’autre choix que de faire aveu de faillite, qui interviendra “”. C’est 46 magasins en Belgique et quelque 200 membres du personnel.