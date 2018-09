Volkswagen a annoncé jeudi qu'il arrêterait définitivement la production de sa mythique Coccinelle en 2019 avec deux ultimes modèles pour "célébrer le riche héritage" d'une voiture qui a marqué l'histoire de l'automobile.

"La perte de la Coccinelle après trois générations et sur près de sept décennies devrait provoquer toute une palette d'émotions chez les très nombreux fans dévoués à la Coccinelle", a déclaré Hinrich Woebcken, le PDG de Volkswagen Amérique du nord. Ce dernier souligne que le constructeur se concentrera par la suite sur les voitures familiales plus grandes et les électriques.