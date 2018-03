Un commentaire de Jean-Marc Ghéraille.

La rumeur, insistante depuis ces derniers temps, a donc franchi le cap de la place publique dans un quotidien liégeois. Ce n'est sans doute pa un hasard.

A peine Sa Pinto a-t-il décroché la coupe de Belgique et, forcément, un ticket européen, et même une prolongation de facto de son contrat que MPH sort du chapeau. Enfin pas lui car l'ex-meilleur gardien du monde se tait dans toutes les langues laissant libre cours aux spéculations et aux fantasmes.(...)