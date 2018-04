L'ère Vanden Stock père et fils est bel et bien révolue à Anderlecht. Si l'on peut sans doute avoir des griefs sur cette gestion paternaliste et un brin surannée d'un « grand » club, personne n'a jamais pu mettre à mal leur sens de la classe et du respect.

Même si des ruptures ont été douloureuses, notamment avec des entraineurs voir parfois des bras-de-fer avec des joueurs, elles n'ont jamais débouché sur un comportement froid et dur à l'américaine. « You're fired », scandait Donald Trump lors de son émission de téléréalité « The Apprentice » avant de devenir le président des Etats-Unis. Nous y sommes.

(...)