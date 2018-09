Même si les polémiques françaises sont parfois (qui a dit souvent ?) nombrilistes et parisiano-centrées, le cas d’Eric Zemmour dépasse largement les frontières.

Le journaliste-écrivain-chroniqueur fait beaucoup parler de lui à l’occasion de la promo de son nouveau livre « Destin français ». Son discours n’a pas changé et son passage dans un média fait à chaque fois le buzz. Et les avis à son sujet sont très tranchés. Lundi, la DH avait tâté le pouls de plusieurs polémistes belges pour leur poser la question : faut-il encore l’inviter sur les plateaux télé ? Cela allait de stopper toute intervention audovisuelle du journaliste à la sacro-sainte liberté d’expression. Le débat reste ouvert et restera animé.