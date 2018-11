À côté du sentiment de sécurité éprouvé à la maison, les Belges interrogés par la Plateforme Prévention Cambriolage ont également évalué la sécurisation de leur habitation. Et là, pareil que pour le sentiment de sécurité, plus on avance dans les catégories d’âge, plus les sondés estiment avoir tout mis en œuvre pour protéger leur habitation. 30 % des plus de 55 ans estiment ainsi que leur maison est extrêmement bien sécurisée contre 11 % seulement pour les moins de 34 ans.

Pour les personnes qui ont déjà été victimes d’un cambriolage, pas moins de 9 sur 10 ont avoué avoir pris des mesures uniquement après leur mésaventure. Dans six cas sur dix, il n’a été fait appel à un conseiller en prévention qu’après le cambriolage.

Des conseillers en prévention qui ne sont encore que trop rarement sollicités. Un Belge sur 20 seulement y a déjà eu recours. "Une des mesures recommandées par notre plateforme est de faire réaliser un test de votre habitation par un conseiller en prévention", précise Frédéric François, président de la Plateforme et lui-même victime d’un vol dans habitation.

Outre l’investissement dans une bonne serrure, d’autres bonnes habitudes, peu coûteuses et faciles à mettre en place, peuvent vous aider à dissuader les voleurs de s’en prendre à votre habitation. Un conseiller en prévention vous dressera la liste, sur mesure, en fonction de votre maison, des changements à réaliser pour mieux sécuriser votre nid douillet.

Des conseils bien utiles tant à la campagne qu’en ville. En ville où selon la même enquête, trop de francophones avouent n’avoir jamais pris de mesures de sécurité pour éviter les cambriolages.

On néglige nos fenêtres

C’est pourtant le passage préféré des cambrioleurs.

Parmi les victimes de cambriolage interrogées par la nouvelle Plateforme, neuf sur dix ont déclaré que leurs portes étaient vérouillées au moment de l’effraction. Pour ce qui est des fenêtres en revanche, un tiers de ces victimes avaient négligé leur sécurisation.

Et pourtant, les fenêtres restent le point d’accès privilégié des cambrioleurs dans les habitations. Elles arrivent en tête des passages préférés par ces voleurs. Malgré tout, on oublie souvent de les équiper d’une serrure ou d’un moyen de sécurisation supplémentaire. Elles sont suivies par les portes d’entrée et les portes situées à l’arrière des maisons.

Pour ce qui est des moments choisis pour pénétrer chez vous, selon cette nouvelle enquête nationale, il semblerait que les cambrioleurs préfèrent agir la nuit. Un tiers des personnes interrogées en ont été victimes entre minuit et 6 h du matin. Et un peu moins d’un tiers entre 18 h et minuit. Les victimes de jour se font plus rares. Du moins, c’est ce qui ressort des questions posées dans cette enquête.

Pour ce qui est des lieux privilégiés, les villes ne sont pas épargnées.

© Bernard Demoulin



Un site consacré aux méthodes

Outre la réalisation de deux enquêtes par an sur la thématique de la sécurité, la Plateforme Prévention Cambriolages lance un site internet dès ce mardi. Objectif : réunir toutes les informations nécessaires autour de la thématique des vols dans habitation.

Un test de prévention d’effraction sera ainsi disponible, ainsi qu’un aperçu, mis à jour régulièrement, des méthodes d’effraction. "Une page Facebook sera lancée par la même occasion. Des solutions et des conseils concrets pourront ainsi servir tout au long de l’année. De même que les coordonnées de contact de chaque conseiller local en prévention seront disponibles. Le but est de sensibiliser les Belges aux risques et conséquences d’une effraction à domicile. La Plateforme soutient l’objectif du gouvernement de réduire fortement le taux annuel de cambriolages en Belgique", conclut le créateur de cette Plateforme, présentée officiellement ce mardi à Tongres.