Le 28 janvier dernier, Ardit S., 22 ans, un habitant de Forest de nationalité albanaise, roule à tombeau ouvert au volant de sa voiture, à la Barrière de Saint-Gilles. Une patrouille de police l’intercepte, fouille le véhicule et tombe sur un impressionnant nécessaire de jardinage. Bidons d’accélérateur de croissance pour produits agricoles et floraison, gaines pour extraction d’air. Mais aussi trois GSM et 4.660 euros en cash.

Au début, le jeune homme nie s’adonner à la culture de cannabis. Jusqu’au moment où les policiers le confrontent aux résultats des perquisitions menées à son domicile de l’avenue Alexandre Bertrand : plus de 87 kilos d’herbe de cannabis soigneusement empaquetés. Soit une valeur avoisinant les 100.000 euros.

Dès lors, Ardit S. craque et donne l’adresse du lieu de culture : un hangar situé à Tubize. Et sur place, dans cet entrepot prétendument dédié à la vente de meubles, les policiers retrouvent 1.539 plants de cannabis fraîchement empotés. Ardit S. présente un parcours atypique : il était arrivé en Belgique quelques mois avant son arrestation, depuis l’Albanie, où son casier judiciaire est vierge. Rapidement, les enquêteurs s’intéressent à son oncle, Edi V., 43 ans, installé en Belgique depuis quatorze années et condamné en 2009.

À son encontre, la justice retient plusieurs éléments. Le fait que son GSM ait été signalé à plusieurs reprises à Tubize. Et ses empreintes digitales retrouvées sur un berlingot de jus d’orange, laissé sur le bar du hangar incriminé. Suffisant pour le condamner ? Oui, estime le parquet de Bruxelles, qui a requis, hier matin, six ans de prison à l’encontre d’Edi V, ainsi que quatre ans contre son neveu. "Ardit S. est arrivé en Belgique quatre mois plus tôt, ne connaît pas un mot de français, a loué un hangar à 2.500 euros de loyer mensuel, aurait acheté le matériel aux Pays-Bas et récolté 87 kilos de cannabis tout seul ? Je n’y crois pas, ce n’est pas possible", tance la substitut du procureur.

Me Xavier Vandersmissen, avocat d’Ardit S., plaide la bonne foi. "Il reconnaît les faits et a collaboré avec la police. Pour lui, l’aventure européenne est terminée", explique-t-il, demandant une peine de prison assortie du sursis "afin qu’il retourne en Albanie". Pour Me Carine Couquelet, avocate d’Edi V., le tribunal "ne doit pas s’arrêter aux apparences" et fustige une "instruction indigente, avec des éléments recueillis contre deux autres personnes du dossier". Elle précise que la fameuse brique de jus d’orange a été trouvée dans un endroit du hangar où ne se trouvaient pas les plants de cannabis. Et demande l’acquittement. Jugement le 28 juillet.