C’est le 20 novembre prochain que débutera le procès de Claude Misonne, ancien comptable du Centre du cinéma et de l’audiovisuel à la Fédération Wallonie-Bruxelles, devant le tribunal correctionnel.

Cet homme de 52 ans, qui comparaît seul, est soupçonné d’abus de biens sociaux et détournement de fonds. Durant l’enquête, il était en aveux. Selon le président du Groupe d‘étude et de réforme de la fonction administrative (Gerfa), le montant détourné atteint les 498.000 euros. Et la période infractionnelle s’étend du 11 janvier 2006 au 22 avril 2016, soit dix années pendant lesquelles personne n’a rien vu à la Fédération Wallonie-Bruxelles.

C’est le ministère de la Fédération qui avait révélé les faits en avril 2016. Un contrôle de routine mené par la Cour des comptes avait mis en lumière toute une série de versements sur des numéros de compte non identifiables réalisés par le comptable. Vérification faite, ces comptes appartenaient à Claude Misonne.

Au début de l’enquête, le chiffre de 107.000 euros détournés avait circulé, uniquement sur les années 2014 et 2015. Avant qu’il n’apparaisse que les faits sont bien plus anciens et concernent des sommes cinq fois plus élevées.

L’enquête a fait apparaître que le prévenu a profité d’un manque de contrôle au sein du Centre du cinéma et de l’audiovisuel. Ce centre dépendait du secrétariat général du ministère de la Communauté française, qui semble avoir pêché. Auditionné en mai 2016 par le Parlement, le n° 1 de l’administration de la Fédération W-B, Frédéric Delcor, avait reconnu que, malgré les recommandations de la Cour des comptes, la séparation entre ordonnateur et exécuteur des paiements n’avait pas été opérée, faute de personnel suffisant.

Ces faits étaient intervenus en pleine affaire Tonneaux, du nom du comptable de l’Office wallon des déchets, soupçonné d’avoir détourné deux millions d’euros avant de partir pour 18 jours de cavale, en mars 2016.

Claude Misonne a travaillé durant trente ans au service de la Fédération avant d’être licencié pour faute grave. Il sera défendu par l’avocat bruxellois Denis Bosquet, qui souhaite réserver ses commentaires au tribunal. La Fédération Wallonie-Bruxelles sera représentée par Me Marc Uyttendaele.