Le parquet de Bruxelles a requis mercredi des peines de prison de 12 et 10 ans contre le couple qui avait laissé un garçon de 6 ans 15 heures sur un balcon dans le froid en décembre dernier.

L'enfant avait failli succomber à ce traitement et l'enquête avait démontré que sa soeur jumelle et lui étaient sévèrement sous-alimentés et maltraités. La mère âgée de 31 ans et le beau-père de 21 ans continuent à se rejeter la responsabilité des faits devant le tribunal. Le couple avait appelé les secours le 26 décembre en prétendant que le petit garçon avait fait une chute. A leur arrivée, les ambulanciers ont constaté que l'enfant était inconscient et en état d'hypothermie. Il était également évident que le petit garçon était sous-alimenté et maltraité. Les mêmes constats valaient pour sa soeur jumelle.

Les deux enfants ont été hospitalisés, alors que la mère et le beau-père étaient interpellés. L'enquête a démontré que les enfants étaient sous-alimentés et maltraités depuis des mois. Ils restaient des jours entiers sans manger et étaient plongés sous des douches glacées.

Le jour des faits, le beau-père a surpris le petit garçon dans la cuisine s'apprêtant à manger une crêpe. L'enfant a alors été traîné, à 5h00 du matin, sur le balcon et a dû y rester jusqu'à 20h00. Selon le parquet, il aurait pu en mourir.

En conséquence, le parquet requiert des peines sévères à l'encontre du couple, soit 12 ans de prison pour la mère et 10 ans pour le beau-père. La sévérité de ce réquisitoire s'explique aussi par le fait que les prévenus se rejettent encore toujours la responsabilité des faits.

Le verdict est attendu pour le 31 juillet.