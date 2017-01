En dix ans, la population carcérale féminine n’a cessé d’augmenter en Belgique. On compte ainsi 20 % de femmes en plus derrière les barreaux, avec un total de près de 500 détenues.

Incarcérées le plus souvent pour leur rôle secondaire de complices amoureuses, prêtes à aider les malfrats au niveau logistique (conduite d’une voiture, etc.), ces femmes sont envoyées dans les huit prisons belges pouvant les accueillir. Côté francophone, les établissements de Berkendael et de Lantin sont les plus grands. Des prisons également équipées pour accueillir les bébés de ces détenues.

Contrairement aux hommes, ces mamans peuvent vivre avec leurs enfants derrière les barreaux. Une disposition visant surtout à ne pas fragiliser le développement des enfants. Jusqu’à l’âge de trois ans, ils peuvent ainsi vivre en prison. Tout y est organisé pour éviter à l’enfant de ressentir cet enfermement.

Certains établissements disposent ainsi d’espaces de jeux pour ces bambins autorisés à se promener dans les couloirs en journée. Des bénévoles se chargent également, dans la mesure du possible, d’emmener ces petits bouts à la crèche.

L’an dernier , pas moins de 18 détenues sont devenues maman en prison. Des naissances qui n’ont par contre pas eu lieu directement derrière les barreaux mais dans des hôpitaux. Pour des raisons médicales mais aussi pour éviter aux enfants d’avoir l’adresse d’une prison comme lieu de naissance.