Pascal Gallez est toujours sans nouvelles d’Antoine, victime d’un rapt parental.

Antoine est-il toujours en vie ? Le petit garçon devenu adulte aujourd’hui (27 ans) ignore probablement que son père n’a cessé de le chercher toutes ces années. Cela fera 20 ans cette année que Pascal Gallez a perdu tout signe de vie de son fils, enlevé lorsqu’il était alors âgé de six ans, par sa maman allemande.

Il y a dix ans, Pascal Gallez reprenait pourtant espoir, après avoir reçu un courrier officiel d’une juge allemand, lui annonçant qu’elle convoquerait le petit Antoine à un rendez-vous commun avec son papa.

Mais la joie fut de courte durée. "On m’a annoncé à quelques heures du moment tant attendu qu’Antoine ne serait pas présent. Et pour cause : la justice allemande ne retrouvait plus la trace de mon fils".

Depuis lors, Pascal Gallez a appris à vivre, malgré lui, avec cette absence qui le marquera à jamais. Il n’a pas tenté d’avoir d’autres enfants. "Vous savez, dans ces cas-là, on ne tente même pas", s’exclame Pascal Gallez.

(...)

