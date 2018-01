La victime a reçu entre 20 et 37 de coups de couteau avant d’être jetée dans la Lesse.

Simon Nottebaere, 22 ans, un habitant de Houyet a écopé de 20 ans de prison et 10 ans de mise à disposition du tribunal d’application des peines pour le meurtre de Luc Dor. Pour rappel, le 7 novembre 2014, la victime a été frappée de 20 et 37 coups de couteau avant d’être jetée dans la Lesse pour une remarque à un mineur d’âge qui se trouvait avec Nottebaere concernant un vélo gênant ! Le corps de la victime n’a été retrouvé que 6 mois plus tard.

