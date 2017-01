L'avocat général n'a reconnu "aucune circonstances atténuantes" contre Jean-Michel Hanse, accusé d'avoir volé, tué et fait disparaître le corps d'un septuagénaire ixellois en 2015.

L'homme est resté de marbre, comme depuis plusieurs jours. Jean-Michel Hanse, 45 ans, jugé pour meurtre par le tribunal correctionnel de Bruxelles, semble absent de son propre procès, qu'il traverse tel un fantôme. Peut-être sidéré par les circonstances exceptionnelles de son acte : un cambriolage qui tourne mal, le décès violent de la victime, Jean-Pierre Schmerber, mort le 20 mai 2015 dans son appartement de la rue Emile de Mot, à Ixelles, la tentative échouée de maquiller la scène de crime et de faire disparaître le corps dans un sac de sport lesté de pierres et jeté dans un étang à des dizaines de kilomètres de là…

Hier, l'avocat général Jean-François Godbille a requis une peine de 20 ans de prison, au terme d'un réquisitoire long de près de deux heures. Patiemment, avec des accents enfiévrés, il a tenté de balayer l'argumentation du prévenu, qui affirme depuis le début qu'il n'a jamais eu l'intention de tuer. "Il vient nous dire qu'il a tenté de faire un massage cardiaque sur la victime. Alors qu'on nous explique pourquoi les colsons qui entravaient M. Schmerber n'ont pas été enlevé, comment il a eu autant de côtes cassées, et le sternum intact ?", interroge M. Godbille.

"Ce n'est pas un accident. Il y a eu mise en place de tous les moyens qui ont abouti à la mort de la victime." L'avocat général finit par requérir cette lourde peine contre Jean-Michel Hanse, un homme qui n'avait jusque là jamais eu affaire avec la justice. "Cette histoire trahit une froideur et une détermination qui font que je ne lui vois pas de circonstances atténuantes", achève-t-il.

"Qui est M. Hanse ?", interroge-t-on du côté des parties civiles. Bonne question qui ne trouve jusqu'ici pas de réponse, tant le profil du quadragénaire est impénétrable. Commercial de profession, comment a-t-il pu en arriver là ? Visiter un appartement sous un faux nom, afin de voler le propriétaire, tout ça pour ne gagner que 150 euros…

Au bord des larmes, la fille de la victime a lu une lettre à l'audience, résumant bien l'impression de surréalisme et d'incompréhension totale qui entoure ce procès brumeux. "Mon papa est mort écrasé puis jeté dans un lac, enfermé dans un sac lesté de 50 kilos de pierres. On ne pense voir ça qu'à la télé ? Non, c'est arrivé à mon père", a lâché la jeune femme, qui s'est dite soulagée de prendre enfin la parole, "un an et sept mois après les faits".

La famille, venue pour obtenir des réponses, n'en a pour l'heure pas encore eu. Me Piret-Gérard tente une analyse : "M. Hanse est un commercial. Il monte des business plan, prépare une stratégie d'approche du client. Le client n'achète pas ? On le tue. Il est un homme de projet, de décision, un businessan. Il avait savamment préparé son crime." L'avocat général résume : "Il a préféré prendre le risque de tuer pour assurer son standing."

Me Dimitri de Béco, l'avocat de Jean-Michel Hanse, aura la redoutable tâche de plaider pour son client jeudi, jour de la fin du procès. S'il a varié de version à quelques reprises, le prévenu est resté fidèle à la même ligne : oui, il a préparé le vol, commis par seul appât du gain, pour retrouver un standing digne de ses revenus passés. Oui, il a prémédité, appelé sa victime via une carte sim prépayée, l'a contacté sous un faux nom. Oui, après les faits, il a déplacé le corps, d'abord dans une valise, ensuite dans un sac de voyage, et a immergé le tout. Mais non, assure-t-il, jamais il n'a désiré tuer, c'était un accident.